Rilis Vinyl Album Metanoia, Skastra Gelar Tur Jepang 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band ska asal Indonesia, Skastra, resmi mengumumkan rangkaian tur bertajuk 'Skastra Japan Tour 2026'.

Dalam tur Jepang, grup beranggotakan Alduri Asfirna (vokal), Ibrahim Rahman (drum), Rasmana Raga (bass), Adi Ahdiat (gitar), Fazrin Mustakin (gitar), Hanung T. Wibawa (keyboard), dan Taufiq Alkatiri (trumpet) itu bakal menghibur 4 panggung di tiga kota, meliputi Osaka, Nagoya, dan Tokyo pada Juli 2026.

Tur Jepang kali pertama ini merupakan bagian dari perayaan perilisan album ikonis Skastra, Metanoia dalam format piringan hitam (Vinyl) 12-inch.

Gitaris Skastra, Fazrin Mustakin, mengatakan tur tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat posisi Skastra di kancah musik internasional.

Langkah itu juga menjadi bentuk apresiasi langsung, lantaran Jepang merupakan salah satu sumber inspirasi terbesar di balik berbagai lagu Skastra.

Sebelumnya, album Metanoia telah dirilis pada 1 Desember 2023 sebagai monumen transisi delapan tahun Skastra bermusik.

Pada perjalanannya, sembilan lagu dalam album yang dinukil dari bahasa Yunani kuno berarti ‘perubahan’ tersebut mendapat sambutan hangat tidak hanya dari pencinta musik dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Satu lagu dari album Metanoia dan satu lagu lagi dari album sebelumnya kemudian dirilis di Jepang dengan sambutan luar biasa besar. Bertolak dari respons tersebut, tidak mengherankan bila penggemar musik Ska di Jepang siap menantikan entakan tempo berpadu ritme khas lagu-lagu Skastra.