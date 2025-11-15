Rimba Hadirkan Beragam Cerita Lewat Album Technicolor Meeting

jpnn.com, JAKARTA - Band pop asal Jakarta, Rimba, akhirnya meluncurkan debut album yang bertitel Technicolor Meeting.

Kuartet yang beranggotakan Latasya Dinar (vokal), Vari Rivano (gitar), Marvin Muhammad (bass), serta Ivando Jeremy (drums) sebelumnya sudah mencuri perhatian lewat beberapa single dan 1 EP pada 2020.

Beberapa tahun berselang, Rimba merangkum sejumlah single terdahulu serta materi baru lainnya dalam album Technicolor Meeting.

Technicolor Meeting merepresentasikan intisari dari beragam cerita yang dihadirkan, sebuah kejujuran diri para pengkaryannya, kebisingan dalam pikiran, maupun hal-hal yang hadir dalam perasaan.

Beragam varian dalam album tersebut juga hadir dalam cara Rimba mengemas masing-masing materi, tidak hanya dari segi aransemen, namun juga bahasa yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia pada beberapa lagu.

“Sebagai grup asal Indonesia, pastinya kami masih berpikir dan membatin menggunakan bahasa Indonesia. Namun kami tumbuh di mana bahasa Inggris juga dekat dengan keseharian dan rutinitas kami. Kami merasa kedua bahasa tersebut sangat kaya dan hal itu lah yang membuat proses kreatif kami menjadi semakin bebas untuk beresonansi bukan hanya untuk penikmat lokal, melainkan juga penikmat dari negara-negara lain," kata Vari Rivano.

Dalam proses kreatif, setiap lagu dalam album Technicolor Meeting hadir dengan cara bervariatif.

Beberapa lagu datang dengan melodi dan demo oleh Marvin dan Vari terlebih dahulu, namun terkadang juga berangkat dari kisah yang dibawa oleh Latasya dan Ivando.