Rin Culinary Art, Saat Sentuhan Jepang dan Italia Berpadu dengan Kekayaan Bahan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta kembali kedatangan destinasi kuliner baru bagi para pencinta fine dining.

Berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rin Culinary Art hadir dengan konsep omakase yang memadukan sentuhan Michelin-starred, presisi Jepang, craftsmanship Italia, dan karakter khas bahan-bahan lokal Indonesia dalam pengalaman bersantap yang artistik dan intim.

Restoran yang didirikan Chef Yohhei Sasaki bersama General Manager Ken Kuwako itu dirancang sebagai destinasi pengalaman rasa yang menggabungkan kuliner dan emosi dalam satu perjalanan multisensori.

Nama Rin sendiri terinspirasi dari filosofi estetika Jepang yang sarat makna. Dalam bahasa Jepang, “Rin” dapat ditulis dengan beberapa kanji yang merepresentasikan nilai berbeda, salah satunya melambangkan keanggunan, martabat, ketenangan, dan karakter refined.

Filosofi tersebut menjadi fondasi Rin Culinary Art dalam menghadirkan pengalaman bersantap yang elegan, presisi, dan berkelas. Di sisi lain, makna lain dari “Rin” juga merefleksikan kemurnian, keindahan, serta hubungan harmonis dengan alam.

Nilai tersebut tercermin dalam komitmen Rin untuk mengangkat kekayaan bahan-bahan Indonesia melalui pendekatan kuliner Jepang dan Italia yang modern.

Chef Yohhei Sasaki merupakan artisan asal Jepang yang memiliki pengalaman kuliner internasional di sejumlah restoran Michelin-starred di Italia, seperti Arnolfo dan Da Vittorio, serta restoran Michelin-selected di Singapura, seperti Il Cielo.

Melalui Rin Culinary Art, Yohhei menghadirkan pengalaman bersantap dengan pendekatan “Itameshi”, yakni perpaduan harmonis antara presisi Jepang, teknik Italia, dan jiwa Indonesia. Konsep itu pula yang membuat Rin Culinary Art berbeda dari restoran lainnya di Jakarta.