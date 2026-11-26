jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa'adah mendesak Polri menjelaskan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kerja paksa terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia dalam kasus Run Zeng.

Rina juga meminta kepolisian mengusut kematian Juanna Bay, ABK Run Zeng 03 yang ditemukan meninggal dunia di Kepulauan Aru, Maluku, pada April 2024.

Rina menilai penanganan perkara itu berjalan terlalu lambat. Sudah lebih dari dua tahun sejak keluarga dan mantan awak kapal melapor, namun belum ada kejelasan.

Baca Juga: Wayan Sudirta DPR Mengkritik Tajam Penanganan Kasus Kematian ABK Juanna Bay

"Keluarga Juanna Bay berhak tahu apa yang sudah diperiksa," ujar Rina dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2026).

Laporan dugaan TPPO dan perbudakan itu disampaikan ke Bareskrim Polri pada 24 Juni 2024.

Dalam pemberitaan 25 November 2026, anggota Komisi III DPR RI Yulius Setiarto menyatakan belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Rina meminta Polri menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara resmi kepada keluarga dan kuasa hukum.

Dia mendorong kepolisian menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat, mulai dari perekrutan dan penempatan ABK hingga pengendalian operasi kapal.