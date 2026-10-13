Rina Sa’adah Minta Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tanggulangi Karhutla

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mendesak pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan seperti personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan berorientasi terhadap keselamatan warga.

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan," kata dia kepada awak media, Selasa (13/10). Rina menyampaikan itu merespons masih adanya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, seperti di Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah tak membiarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai. Dia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan operasi penanganan berjalan dengan komando yang jelas.

Rina mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait harus memperkuat koordinasi agar kebutuhan lapangan segera dipenuhi. "Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut Rina, keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari api yang bisa dipadamkan, berkurangnya paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan masyarakat.

“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” katanya.

Rina juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi mengharuskan hal tersebut.

Dia mengatakan anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga dengan penyakit pernapasan harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.