Rindu dengan Lula Lahfah, Sepupu Cerita Begini

Rindu dengan Lula Lahfah, Sepupu Cerita Begini

Rindu dengan Lula Lahfah, Sepupu Cerita Begini
Keluarga menaburkan bunga di makam Selebritas Instagram (selebgram) Lula Lahfah, TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1) siang. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sepupu mendiang Lula Lahfah, Kezia masih berduka atas meninggalnya selebgram 26 tahun tersebut. 

Kezia mengaku dirinya masih merindukan mendiang sepupunya itu.

"Ya masih, bagaimana ya, masih baru tujuh hari, masih sedih lah. Masih suka nangis, masih kadang cerita-ceritain momen-momen dulu sama Kak Lula kayak bagaimana, masih denial," ujar Kezia di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Jumat (30/1).

Dia, bahkan mengaku kadang kala masih membuka percakapannya di ponsel dengan mendiang sepupunya tersebut.

Hal itu dilakukannya karena kerinduannya terhadap mendiang Lula Lahfah.

"Ya sampai sekarang masih kadang suka baca-bacain chat sama Kak Lula begitu. Karena emang orangnya baik banget,” ucap Kezia.

Di matanya, Lula Lahfah merupakan sosok yang baik hati dan peduli terhadap keluarga.

Kezia lantas mengungkapkan kepedulian yang kerap ditunjukkan oleh kekasih Reza Arap tersebut.

