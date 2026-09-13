Ringankan Beban Tim Gabungan Karhutla, CBI Group & SSMS Salurkan Bantuan Rp2,24 miliar

jpnn.com, PANGKALAN BUN - Citra Borneo Indah (CBI) Group bersama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) menggelontorkan dana bantuan senilai total Rp2,24 miliar untuk membantu memadamkan api akibat karhutla di Kalimantan.

Nilai tersebut dihimpun secara gotong royong dari berbagai entitas anak usaha SSMS—seperti PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Sawit Multi Utama, PT Mitra Mendawai Sejati, PT Tanjung Sawit Abadi, PT Menteng Kencana Mas, PT Sawit Mandiri Lestari, dan PT Kalimantan Sawit Abadi.

Menghadapi medan karhutla yang terjal dan terisolasi, fokus bantuan tidak hanya tertuju pada pemadaman api, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan mendasar para petugas dan relawan di garda terdepan.

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Melalui pendirian Posko Dapur Umum Karhutla, CBI Group dan SSMS mengalokasikan anggaran khusus (seperti UMK Dapur Umum periode awal hingga pertengahan September 2026 masing-masing sebesar Rp50 juta per periode) untuk memastikan asupan gizi harian para personel TNI, Polri, BPBD, Damkar, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) tetap terpenuhi.

Direktur Utama SSMS Jap Hartono menegaskan penanganan karhutla bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan panggilan kemanusiaan untuk melindungi kehidupan masyarakat di sekitar area operasional.

"Kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta para pejuang pemadam di lapangan adalah prioritas utama kami. Karhutla bukan hanya persoalan menjaga lahan, tetapi tentang bagaimana kita saling bahu-membahu menjaga nafas dan kehidupan saudara-saudara kita di Kalimantan. Kami memastikan dukungan operasional, logistik, dan kebutuhan harian tim gabungan tercukupi agar mereka dapat bertugas dengan aman dan optimal," ujar Jap Hartono.

Dukungan finansial dan logistik tersebut direalisasikan ke dalam berbagai aksi cepat tanggap di lapangan, di antaranya: mobilisasi BBM & transportasi armada, pemberdayaan & pengadaan material pemadam, bantuan operasional daerah, logistik dan pangan.

Dengan pemberlakuan status siaga penuh dan patroli terpadu yang terus ditingkatkan, CBI Group dan SSMS berkomitmen untuk terus mengawal kelestarian lingkungan dan keselamatan warga Kalimantan dari ancaman karhutla.(chi/jpnn)



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