Ringgo Agus Rahman Kembali Jalani Transplantasi Rambut di Farmanina

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Ringgo Agus Rahman menilai rambut bukan cuma soal penampilan. Sebagai aktor, rambut juga menjadi salah satu bagian penting dalam membangun karakter.

Oleh karena itu, setelah menjalani transplantasi rambut pertamanya tiga tahun lalu, Ringgo kini kembali ke Farmanina Hair & Aesthetic Clinic untuk menjalani transplantasi rambut tahap kedua.

Menariknya, keputusan untuk melakukan prosedur kedua ini bukan karena hasil transplantasi pertama tidak sesuai harapan. Sejak awal konsultasi, memang dirancang perawatan yang akan dilakukan dibagi dalam beberapa tahap, menyesuaikan kondisi rambut dan ketersediaan area donor yang dimiliki Ringgo.

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“Pada tindakan pertama, prioritas kami adalah memperbaiki area hairline, menutup bekas luka, serta mengisi area crown yang mengalami penipisan. Saat itu jumlah folikel donor yang tersedia memang terbatas, sementara area yang perlu ditangani cukup luas,” ujar Cintawati Farmanina, dokter yang menangani Ringgo.

Dalam transplantasi rambut, tidak semua pasien bisa langsung mendapatkan kepadatan rambut yang diinginkan dalam satu kali tindakan. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan adalah ketersediaan rambut donor.

Setiap orang memiliki kapasitas donor yang berbeda. Karena itu, dokter perlu mengatur dengan cermat folikel mana yang akan digunakan dan area mana yang menjadi prioritas, agar hasil terlihat natural sekaligus menjaga kondisi area donor untuk jangka panjang.

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Itulah alasan Ringgo menjalani perawatan secara bertahap. Setelah prosedur pertama, ia menjalani serangkaian perawatan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas area donor.

Setelah kurang lebih tiga tahun dan melalui evaluasi dokter, kondisi donor dinilai siap untuk kembali menjalani tindakan. Pada tahap kedua ini, Ringgo menggunakan teknik DHI (Direct Hair Implantation).