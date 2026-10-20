Rio Capella: Partai Hanura Fokus Menghadapi Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella menegaskan partainya tak ingin berlarut-larut dalam menyikapi wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yang saat ini dibahas oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pemilu.

Sebab, Hanura fokus menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2029.

"Kalau meyakini, apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh, 4 persen itu kecil. Kita menyadari, ada sukses story yang pernah saya lakukan di partai sebelumnya. Hanura, awalnya juga 4 persen,” ujar Rio saat acara konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force dengan pengurus DPD, DPC, dan Anggota DPRD Partai Hanura se Provinsi Gorontalo, di Fox Hotel, Gorontalo, Senin (19/10/2026).

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Rio optimistis partainya akan masuk Senayan di Pemilu 2029. Soal ambang batas parlemen, lanjut dia, itu tergantung keinginan, kekuatan, dan tekad Hanura untuk melewati PT 4 persen.

Melihat semangat kader di daerah, termasuk Gorontalo, dia optimistis Hanura bisa menempatkan wakil di DPR.

"Gorontalo itu provinsi ke-22 yang kami datangi. Semangatnya, tidak jauh berbeda dengan 21 provinsi yang lain yang kami datangi," cetusnya.

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Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura itu berharap 16 provinsi lainnya yang akan didatangi Tim Task Force memiliki semangat dan tekat yang sama, serta percaya diri dalam menghadapi Pemilu mendatang.

"Apa yang kami lakukan hari ini, bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara. Kami berkumpul, melakukan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu,” tegasnya.