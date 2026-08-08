Rio Capella Pimpin Satgas Hanura, Mulai Bergerak Keliling Indonesia untuk Perkuat Struktur Partai
jpnn.com, JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mulai bergerak untuk melakukan konsolidasi internal.
Mereka akan mendatangi sejumlah daerah strategis, untuk membangun optimisme kader dalam menghadapi Pemilu 2029.
Upaya Task Force Hanura memanaskan mesin politik, diawali dari Provinsi Banten.
Mereka mengumpukan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Provinsi Banten di Hotel Arya Duta, Tangerang, Sabtu (8/8/2026).
Ketua Task Force Hanura, Patrice Rio Capella mengatakan konsolidasi Task Force Hanura ke sejumlah daerah merupakan bagian dari persiapan partai dalam menghadapi Pemilu 2029.
Menurut dia, konsolidasi diawali dari Provinsi Banten, kemudian akan bergerak ke sejumlah daerah strategis lain di Tanah Air.
"Di antaranya, Sumatera Utara (Kota Medan), Kepulauan Riau (Kota Batam), dan Sumatera Selatan (Kota Palembang). Safari konsolidasi ini bertujuan membangun optimisme kader dalam menghadapi Pemilu 2029, bukan cuma memperkuat struktur organisasi," ujar Rio di Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026).
Dia menekankan penguatan partai tak cukup dilakukan dengan pembangunan struktur organisasi.
Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mulai bergerak untuk melakukan konsolidasi internal.
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