menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Rio Capella Sebut Partai Hanura Usulkan Perubahan Sistem Pemilu

Rio Capella Sebut Partai Hanura Usulkan Perubahan Sistem Pemilu

Rio Capella Sebut Partai Hanura Usulkan Perubahan Sistem Pemilu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA -  

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyatakan partainya mengusulkan perubahan sistem Pemilu legislatif menjadi sistem kombinasi antara proporsional tertutup dan terbuka.

Menurut Rio, sistem proporsional terbuka selama ini berpotensi membuat kader yang gigih membesarkan partai tersingkir oleh calon yang memiliki kekuatan finansial lebih besar.

Baca Juga:

"Pemilu itu seharusnya setiap masanya meningkatkan kualitas dari isi Pemilu itu sendiri. Kami berharap pada Pemilu 2029 ini kualitas DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 juga mulai meningkat," kata Rio saat kegiatan konsolidasi Partai Hanura di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/8/2026).

Rio mengatakan selama ini sistem proporsional terbuka cenderung membuat kontestasi Pemilu seperti pasar bebas.

"Orang yang bagus, nomor satu, aktivis di partai, mungkin bawahannya oke, hanya kalah pada modal atau kapital. Sehingga tersingkir dan dimenangkan oleh orang yang tidak mengikuti proses berpartai dan mengembangkan partainya sama sekali," urai Rio.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Rio menilai perlu ada peran partai politik dalam menentukan caleg yang dinilai berkualitas.

Namun, dia tidak ingin mekanisme tersebut sepenuhnya menutup ruang bagi caleg untuk memperoleh kursi berdasarkan perolehan suara.

Patrice Rio Capella menyatakan Partai Hanura mengusulkan perubahan sistem Pemilu legislatif menjadi sistem kombinasi antara proporsional tertutup dan terbuka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co