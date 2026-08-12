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Rio de Janeiro Sambut MotoGP 2027, Gunung Sugarloaf Jadi Latar Utama

Rio de Janeiro Sambut MotoGP 2027, Gunung Sugarloaf Jadi Latar Utama
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MotoGP 2026. Foto: Ronny Hartmann/AFP

jpnn.com - Rio de Janeiro mendapat kehormatan menjadi lokasi peluncuran MotoGP 2027.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo pada 21 Februari 2027 dengan Gunung Sugarloaf sebagai latar utama.

Seluruh tim, pembalap, dan pabrikan MotoGP akan hadir dalam acara tersebut sebelum kompetisi musim baru dimulai.

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Keputusan tersebut menjadi bentuk apresiasi MotoGP terhadap sambutan besar publik Brasil.

Saat MotoGP Brasil kembali digelar di Goiania pada 2026, hampir 150 ribu penonton hadir sepanjang akhir pekan dan tiket terjual habis.

CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta melihat antusiasme tersebut sebagai alasan kuat untuk membawa agenda pembukaan musim ke Rio.

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"Brasil sudah menunjukkan betapa besarnya perhatian penggemarnya terhadap MotoGP. Karena itu, kami ingin menjadikan Rio sebagai bagian dari awal perjalanan musim 2027," ujar Ezpeleta.

Bukan Sekadar Perkenalan Tim

Peluncuran tersebut juga akan diisi berbagai aktivitas untuk penggemar, mulai dari sesi bersama pembalap hingga area interaktif dari para pabrikan.

Bukan sekadar peluncuran tim dan pembalap, MotoGP 2027 menyiapkan pembukaan yang berbeda dengan latar salah satu ikon Brasil.

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