menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK

Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK

Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rio Fahmi (paling depan). Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Bek kanan Rio Fahmi menorehkan rekor langka di Super League musim ini, dan mungkin sulit terulang.

Pemain berusia 24 tahun itu tercatat bermain dua kali pada pekan ke-19 Super League.

Pada Jumat (30/1), Rio bermain untuk Persija Jakarta. Dia bermain pada babak pertama.

Baca Juga:

Pada Senin (2/2), Rio bermain untuk Arema FC. Dia bermain full.

Baca Juga:

Rio juga tercatat sama-sama mendapat kartu kuning (KK) di dua laga tersebut.

Itu bisa terjadi lantaran Persija meminjamkan Rio untuk Arema. (il/jpnn)

Bek kanan Rio Fahmi bermain dua kali di pekan ke-19 Super League. Langka. Unik. Spesial.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI