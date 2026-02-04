Rio Fahmi Pemain Langka Super League, 1 Pekan, 2 Tim, 2 KK
Rabu, 04 Februari 2026 – 09:47 WIB
jpnn.com - MALANG - Bek kanan Rio Fahmi menorehkan rekor langka di Super League musim ini, dan mungkin sulit terulang.
Pemain berusia 24 tahun itu tercatat bermain dua kali pada pekan ke-19 Super League.
Pada Jumat (30/1), Rio bermain untuk Persija Jakarta. Dia bermain pada babak pertama.
Pada Senin (2/2), Rio bermain untuk Arema FC. Dia bermain full.
Baca Juga:
Rio juga tercatat sama-sama mendapat kartu kuning (KK) di dua laga tersebut.
Itu bisa terjadi lantaran Persija meminjamkan Rio untuk Arema. (il/jpnn)
Bek kanan Rio Fahmi bermain dua kali di pekan ke-19 Super League. Langka. Unik. Spesial.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 1 dari 3 Tim yang Membuat Persib Menangis Sudah di Bandung
- Persija Jakarta Mulai Panaskan Mesin, Ada Sinyal Khusus Menjelang Hadapi Arema FC
- Mengusung Misi Hattrick Juara, Persib Bandung Tempuh Jalur Langit
- Layvin Kurzawa Bicara Perbuatan Bobotoh Persib Bandung, Istrinya Sampai Menangis
- Layvin Kurzawa Ungkap Momen yang Membuatnya Jatuh Hati kepada Persib Bandung, Ternyata
- Istri Layvin Kurzawa Menangis Gara-Gara Pendukung Persib