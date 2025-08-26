Rio Ngumoha Jadi Pencetak Gol Termuda Liverpool

jpnn.com - JAKARTA - Wonderkid berusia 16 tahun, Rio Ngumoha, mengukir sejarah. Dia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool.

Dalam laga pekan kedua Liga Inggris antara Liverpool va Newcastle United, Selasa (26/8), Ngumoha mencetak gol pada menit ke-100 yang memastikan kemenangan dramatis 3-2 klubnya di St. James’ Park.

Mengutip laman Liverpool, gol tersebut menjadikan Rio pencetak gol termuda klub dalam usia 16 tahun 361 hari. Torehan ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Ben Woodburn (17 tahun 45 hari) pada November 2016.

Liverpool unggul 2-0 melalui gol Ryan Gravenberch dan Hugo Ekitike.

Newcastle harus bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua setelah Anthony Gordon mendapat kartu merah sebelum paruh pertama berakhir.

Newcastle bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-88. Di tengah situasi genting, Pelatih Liverpool Arne Slot memasukkan Ngumoha sebagai pengganti pada menit ke-96.

Hanya empat menit berselang, Ngumoha menerima umpan silang dari Mohamed Salah, yang dilepaskan Dominik Szoboszlai, dan dengan tenang melepaskan tembakan akurat ke sudut jauh gawang untuk memicu kegembiraan di kalangan pendukung Liverpool.

Ngumoha, yang berulang tahun ke-17 pada Jumat mendatang, bukan produk akademi Liverpool. Dia bergabung dengan Liverpool dari akademi Chelsea pada September 2024.