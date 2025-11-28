Riota Jaya Lestari Raih 2 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Riota Jaya Lestari meraih dua penghargaan pada Nusantara CSR Awards 2025 seri ke-2 dan Sustainability Communication Awards 2025 dalam Ajang Penghargaan Top 100 Indonesia 2025 La Tofi ESG Rating.

PT Riota Jaya Lestari kembali menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui capaian membanggakan pada ajang Nusantara CSR Awards 2025 seri ke-2 & Sustainability Communication Awards 2025 yang digelar di Ramayana Terrace – Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan dari sektor energi, keuangan, industri dasar, infrastruktur, pembangkit listrik, produsen barang primer, teknologi digital, farmasi, ritel, dan jasa.

Seluruh peserta dikurasi menggunakan metodologi La Tofi ESG Rating berdasarkan Sustainability Report 2024 dan analisis data sekunder, dengan rentang skor mulai dari 71 (Silver Alignment) hingga 100 (Platinum Alignment).

Masing-masing perusahaan menerima dokumen resmi metodologi penilaian serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya.

Pada kesempatan yang sama, Sustainability Communication Awards 2025 diberikan kepada peserta CSR Storytelling Competition, sebuah kompetisi yang menilai kemampuan perusahaan menyampaikan kisah keberlanjutan yang kredibel dan berdampak melalui narasi paper serta video kreatif.

Adapun dua penghargaan yang diraih PT Riota Jaya Lestari, yakni:

1. Nusantara CSR Awards 2025 Seri Ke-2 – Platinum Alignment dengan skor 85,55.

2. Sustainability Communication Awards 2025 – Platinum Alignment dengan skor 85,03.(chi/jpnn)