Riota Jaya Lestari Salurkan 89 Sapi Untuk Berkurban

jpnn.com, KOLAKA UTARA - PT Riota Jaya Lestari menyalurkan sebanyak 86 ekor sapi kurban dengan tambahan 3 ekor menjadi 89 ekor sapi kepada masyarakat dan sejumlah instansi di wilayah lingkar tambang.

Penyaluran hewan kurban dilakukan di wilayah Kecamatan Lambai dan Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

Program ini menjadi agenda rutin perusahaan setiap perayaan IdulAdha sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional tambang.

Humas PT Riota Jaya Lestari, Muhammad Awaluddin, mengatakan penyaluran sapi kurban tahun ini menjangkau hampir seluruh desa di dua kecamatan tersebut, dengan prioritas desa-desa yang berada di wilayah ring satu atau paling dekat dengan area operasional perusahaan.

“Untuk desa di lingkar tambang, jumlah bantuan sapinya lebih banyak, ada yang menerima tiga sampai empat ekor sesuai kedekatan wilayah dengan aktivitas tambang,” ujarnya.

Dia menambahkan, seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Penyembelihan juga dilakukan langsung di masing-masing desa agar pembagian daging lebih tepat sasaran dan masyarakat dapat terlibat bersama dalam pelaksanaan kurban.

“Kami berharap momentum IdulAdha ini dapat mempererat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat,” katanya.