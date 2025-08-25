menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Risa Kusumaningrum, Inspirasi Perempuan Indonesia di Kancah Bisnis Global

Risa Kusumaningrum, Inspirasi Perempuan Indonesia di Kancah Bisnis Global

Risa Kusumaningrum, Inspirasi Perempuan Indonesia di Kancah Bisnis Global
Risa Kusumaningrum. Foto: Tim Risa Kusumaningrum

jpnn.com - Di tengah ketatnya persaingan bisnis global, Risa Kusumaningrum muncul sebagai profesional ekonomi dan bisnis yang sukses di kancah internasional.

Risa berhasil menembus pasar Asia Pasifik dan Timur Tengah, membuktikan perempuan Indonesia mampu bersaing dengan korporasi internasional.

Dengan keahlian di bidang finance, sales & operation, serta strategi pemasaran, Risa menjadi kekuatan pendorong di balik inovasi dan keberhasilan perusahaan-perusahaan besar.

Kiprahnya membuka jalan bagi lebih banyak talenta perempuan Indonesia di panggung global.

Risa memiliki sertifikasi internasional bergengsi, termasuk Certified Management Accountant (CMA Australia) dan sertifikasi dari Harvard Law (Harvard Business School Online).

Saat ini, Risa menjabat sebagai Co-Founder and Chief Representative Officer (CRO) di Scalemind Media untuk pasar Asia Pasifik dan Middle East.

Scalemind Media adalah platform digital marketing end-to-end yang bekerja sama dengan berbagai merek global untuk mendukung ekosistem dan memberikan pertumbuhan bagi ratusan klien.

Selama lebih dari 15 tahun, Risa telah mengukir rekam jejak yang mengesankan di ranah keuangan internasional.

Risa Kusumaningrum, inspirasi perempuan Indonesia di kancah profesional ekonomi dan bisnis global.

