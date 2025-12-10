menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Riset CFO Venteny: Analisa Perilaku Investor Saham Bank, Kontribusi Nyata Pasar Modal

Riset CFO Venteny: Analisa Perilaku Investor Saham Bank, Kontribusi Nyata Pasar Modal

Riset CFO Venteny: Analisa Perilaku Investor Saham Bank, Kontribusi Nyata Pasar Modal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Group Chief Financial Officer (CFO) PT Venteny Fortuna International Tbk (Venteny), Kaleb Solaiman berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisaksti. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Group Chief Financial Officer (CFO) PT Venteny Fortuna International Tbk (Venteny), Kaleb Solaiman berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisaksti.

Melalui disertasinya, Kaleb menyoroti faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi saham pada sektor perbankan.

Penelitian ini secara spesifik dimediasi oleh Price to Book Value (PBV) dan dimoderasi Size Bank.

Baca Juga:

Kaleb meneliti faktor-faktor determinan yang memengaruhi keputusan investor ketika memilih saham perbankan.

Sektor perbankan sendiri dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penelitian tersebut mengungkap berbagai variabel krusial yang memengaruhi perilaku investor.

Baca Juga:

Variabel-variabel ini mencakup kinerja fundamental perusahaan serta kondisi makroekonomi yang sedang berlangsung.

Selain itu, aspek transparansi perusahaan juga menjadi fokus pembahasan dalam disertasi ini.

Riset Group Chief Financial Officer Venteny, menganalisa faktor-faktor utama yang memengaruhi keputusan investasi saham pada sektor perbankan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI