Riset CGGI 2025: Kapasitas Tata Kelola Indonesia Terus Menguat
jpnn.com, VIETNAM - Indonesia mencatat peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan kekuatan institusional, berdasarkan riset Chandler Good Government Index (CGGI) 2025.
Temuan tersebut dibahas dalam forum tata kelola pemerintahan Asia Pasifik yang digelar oleh Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA), Academy of Public Administration and Governance (APAG), serta Chandler Institute of Governance (CIG) di Ha Noi.
Memasuki tahun kelima, CGGI mengukur kemampuan dan kinerja pemerintah di 120 negara berdasarkan tujuh pilar, yakni Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan, Regulasi dan Kebijakan yang Kuat.
Kemudian, Institusi yang Tangguh, Tata Kelola Keuangan, Daya Tarik Pasar, Pengaruh dan Reputasi Global, serta Dukungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
Indeks ini menjadi rujukan global dalam menilai kapasitas tata kelola pemerintahan.
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang terarah. Setelah mengalami fluktuasi pada periode 2021–2024, Indonesia mencapai peringkat ke-47 dunia pada 2025.
CGGI menyoroti peningkatan signifikan Indonesia dalam bidang visi jangka panjang, penetapan prioritas strategis, serta penguatan institusi pemerintahan.
Sejak 2021, Indonesia mencatat kemajuan pada pilar Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan dengan menempati peringkat ke-26 dunia, naik sembilan posisi.
Indonesia naik peringkat CGGI 2025, mencerminkan penguatan kepemimpinan dan institusi pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Allianz dan Indef Menyoroti Prospek Ekonomi Indonesia 2026
- Sambut Libur Akhir Tahun, Bluebird Siapkan 25 Ribu Armada & Promo Menarik
- Lotte Mart Bintaro Kini Disulap Menjadi Destinasi Belanja Keluarga Terpadu
- Belanja Masyarakat di Pulau Sumatra Bakal Turun Rp 18,4 triliun
- Segmentasi Kedelai Lokal dan Impor Kunci Keberlanjutan Industri Tahu Tempe
- Perusahaan Logistik Terintegrasi Ini Kantongi Izin Fasilitas Gudang Berikat dari Bea Cukai