Riset CGGI 2025: Kapasitas Tata Kelola Indonesia Terus Menguat

jpnn.com, VIETNAM - Indonesia mencatat peningkatan kinerja pemerintahan, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan kekuatan institusional, berdasarkan riset Chandler Good Government Index (CGGI) 2025.

Temuan tersebut dibahas dalam forum tata kelola pemerintahan Asia Pasifik yang digelar oleh Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA), Academy of Public Administration and Governance (APAG), serta Chandler Institute of Governance (CIG) di Ha Noi.

Memasuki tahun kelima, CGGI mengukur kemampuan dan kinerja pemerintah di 120 negara berdasarkan tujuh pilar, yakni Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan, Regulasi dan Kebijakan yang Kuat.

Kemudian, Institusi yang Tangguh, Tata Kelola Keuangan, Daya Tarik Pasar, Pengaruh dan Reputasi Global, serta Dukungan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Indeks ini menjadi rujukan global dalam menilai kapasitas tata kelola pemerintahan.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang terarah. Setelah mengalami fluktuasi pada periode 2021–2024, Indonesia mencapai peringkat ke-47 dunia pada 2025.

Baca Juga: Purbaya Meyakini Ekonomi Indonesia Pulih pada Kuartal IV

CGGI menyoroti peningkatan signifikan Indonesia dalam bidang visi jangka panjang, penetapan prioritas strategis, serta penguatan institusi pemerintahan.

Sejak 2021, Indonesia mencatat kemajuan pada pilar Kepemimpinan dan Tinjauan Masa Depan dengan menempati peringkat ke-26 dunia, naik sembilan posisi.