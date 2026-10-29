Riset Dokter dan Ahli Gizi Ungkap Peran Mineral dalam Membentuk Rasa Air

jpnn.com, JAKARTA - Tim dokter dan ahli gizi melakukan riset untuk mengkaji keterkaitan kandungan mineral alami, karakter rasa, dan preferensi konsumen Indonesia.

Riset ini diketuai DR. dr. Dien Kurtanty dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai penasihat ilmiah.

“Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa air mineral yang baik adalah air yang tidak memiliki rasa. Padahal, air mineral yang sehat memiliki karakter rasa dari interaksi mineral alami,” kata Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

“Karakter rasa tersebut muncul secara alami, bukan buatan. Misalnya saja, sensasi manis ringan yang dapat dirasakan pada beberapa air mineral. Ini merupakan karakter alami yang terbentuk dari keseimbangan mineral, bukan karena adanya tambahan pemanis atau bahan lain,” imbuh Dr. Telogo.

Hal ini senada dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa benar kandungan dan keseimbangan mineral turut membentuk karakter rasa alami air mineral.

Kalsium dan magnesium bisa memberikan karakter rasa lebih kuat, sementara bikarbonat dan natrium dapat berkontribusi terhadap profil rasa, termasuk sensasi manis ringan atau natural thin sweet.

“Selain melihat keterkaitan antara kandungan mineral alami dan karakter rasa, riset ini juga menguji keterkaitan antara rasa dan pengalaman konsumen saat mengonsumsi air mineral. Hasilnya, preferensi konsumen menunjukkan 96% responden lebih menyukai air mineral dengan sensasi manis ringan atau natural thin sweet,” jelas dr. Dien.

Dr. Telogo menghimbau agar masyarakat teredukasi untuk cermat memilih air mineral, bukan hanya dari kemasan atau harga, namun secara komprehensif dengan memperhatikan kandungan mineral di dalamnya.