menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%

Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%

Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Genap setahun usia pemerintahan, publik memberikan nilai positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai 77,5%.

Hanya 10,1% yang menilai secara negatif, dan sisanya cenderung bersikap netral.

Penilaian tersebut masih terbilang tinggi, jika melihat penurunan yang sempat dialami pada triwulan II (74,6%) dan triwulan III (72,2%).

Baca Juga:

Meskipun demikian angkanya masih di bawah penilaian pada 100 hari pemerintahan yang menembus di atas 80%.

Sementara itu penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cenderung stabil, biarpun juga sempat turun sedikit pada triwulan II dan III.

Penilaian positif terhadap Gibran kini bertengger pada angka 75,8%, di mana penilaian negatif sebesar 15,6% dan sisanya netral.

Baca Juga:

Demikian temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial presiden/wakil presiden pada 24 September-3 Oktober 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Penilaian positif melesat setelah Prabowo menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB di New York

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI