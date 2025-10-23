Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%

jpnn.com, JAKARTA - Genap setahun usia pemerintahan, publik memberikan nilai positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai 77,5%.

Hanya 10,1% yang menilai secara negatif, dan sisanya cenderung bersikap netral.

Penilaian tersebut masih terbilang tinggi, jika melihat penurunan yang sempat dialami pada triwulan II (74,6%) dan triwulan III (72,2%).

Meskipun demikian angkanya masih di bawah penilaian pada 100 hari pemerintahan yang menembus di atas 80%.

Sementara itu penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cenderung stabil, biarpun juga sempat turun sedikit pada triwulan II dan III.

Penilaian positif terhadap Gibran kini bertengger pada angka 75,8%, di mana penilaian negatif sebesar 15,6% dan sisanya netral.

Demikian temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial presiden/wakil presiden pada 24 September-3 Oktober 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.