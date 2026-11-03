Riset: Konsumen Otomotif Tak Lagi Mengutamakan Soal Harga Jual Kembali, Tetapi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga riset Populix melihat ada pergeseran fundamental pada perilaku dan pola pikir konsumen otomotif di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, pertimbangan resale value atau harga jual kembali kerap menduduki takhta tertinggi saat memutuskan membeli mobil baru.

Namun, dari riset terbaru Populix bertajuk Decoding Indonesia's Upper Middle MZs Consumer Signals in the Passenger Car Market, membeberkan realita baru: konsumen kelas menengah-atas kini tak lagi menempatkan resale value sebagai prioritas utama.

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Berdasarkan studi yang melibatkan 800 pemilik kendaraan pribadi segmen Upper Middle (mencakup Milenial dan Gen Z), ditemukan bahwa mayoritas konsumen generasi muda lebih percaya diri untuk membeli mobil tanpa perlu pusing soal resale value.

Angka kepercayaan diri untuk mengabaikan kecemasan resale value ini cukup tinggi di berbagai merek utama hingga yang baru masuk ke tanah air, mulai dari Toyota, Hyundai hingga Wuling dan BYD.

Pergeseran Tren: Mengapa Resale Value Tak Lagi Memegang Kendali?

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Lantas, apa yang menggeser resale value dari takhta keputusan pembelian?

"Jawabannya terletak pada ownership experience—pengalaman menyeluruh yang dirasakan konsumen selama memiliki kendaraan," ujar Associate Research Director Populix Susan Adi Putra di Jakarta, Senin (2/11).