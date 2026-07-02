Riset Lark Ungkap Karyawan Belum Siap Hadapi Transformasi Digital
jpnn.com, JAKARTA - Ambisi perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terus meningkat.
Namun, kesiapan karyawan dan pengalaman kerja digital yang belum optimal berisiko menjadi penghambat utama transformasi tersebut.
Temuan ini terungkap dalam laporan terbaru Lark bertajuk “The Paradox of Progress – Why a Broken Employee Experience is Sabotaging Adoption of AI in the Workplace”.
Riset tersebut menunjukkan bahwa meski sembilan dari sepuluh perusahaan di Indonesia secara aktif membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan teknologi, hanya 19% perusahaan yang menilai dirinya telah matang secara digital.
Lebih dari separuh perusahaan juga masih berada pada tahap awal eksperimen AI. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak yang cukup besar antara ambisi pimpinan dalam mendorong penggunaan AI dan realitas karyawan yang masih menghadapi ekosistem kerja digital yang terfragmentasi.
Laporan Lark disusun berdasarkan survei double-blind oleh pihak ketiga independen terhadap 900 perusahaan dan lebih dari 5.000 karyawan di enam pasar Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Responden berasal dari berbagai industri, fungsi kerja, tingkat senioritas, dan skala perusahaan.
"Kesenjangan ini menjadi penting karena adopsi AI tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem, tetapi juga pada kesiapan manusia yang akan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan sehari-hari," kata General Manager Asia Pacific Lark, Olivier Adam dalam keterangannya, Kamis (2/7).
Riset terbaru Lark mengungkap karyawan belum siap menghadapi transformasi digital
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