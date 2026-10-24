Riset MarkPlus: 69 Persen Pengguna Pakai E-Wallet untuk Pembelian Produk Digital

jpnn.com, JAKARTA - Riset MarkPlus Corp (MCorp) bertajuk E-Wallet Research 2026: Usage Behavior & QRIS Landscape terhadap 400 responden mengungkap sebanyak 69 persen pengguna memanfaatkan dompet digital (e-wallet) untuk pembelian aneka produk digital.

Chief Marketing Officer MCorp Yosanova Savitry mengungkapkan transaksi produk digital tersebut mencakup pembelian pulsa, paket data seluler, hingga token listrik di luar layanan pembayaran QRIS dan transfer uang.

Dalam menentukan platform pilihan, sebanyak 65,6 persen responden mempertimbangkan faktor harga yang kompetitif, selain kemudahan penggunaan serta kecepatan proses transaksi.

Pada kategori pembelian produk digital tersebut, aplikasi ShopeePay menempati peringkat teratas sebagai dompet digital yang paling sering digunakan responden dengan raihan persentase 39,5 persen.

Selain harga yang terjangkau untuk penghematan pengeluaran rutin, penawaran promosi seperti cashback, bebas biaya transfer, dan potongan harga turut menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dalam bertransaksi digital.

Laporan MarkPlus juga memetakan ShopeePay di urutan pertama sebagai dompet digital yang dinilai paling banyak menawarkan promosi (56,8 persen), mengungguli GoPay (33,5 persen), DANA (4,8 persen), dan OVO (2,0 persen).

Yosanova menjelaskan manfaat jangka panjang promosi sangat ditentukan oleh relevansi penawaran, konsistensi penghematan, serta keandalan layanan dalam memenuhi kebutuhan harian konsumen yang semakin selektif.

"Hal ini akan semakin penting dalam mendorong penggunaan rutin dan membangun preferensi konsumen yang berkelanjutan,” ujar Yosanova. (rom/jpnn)