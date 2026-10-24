Riset MarkPlus: ShopeePay Jadi Dompet Digital Terpopuler dan Paling Direkomendasikan

jpnn.com, JAKARTA - Riset MarkPlus Corp (MCorp) terhadap 400 responden mencatat aplikasi dompet digital ShopeePay menempati posisi pertama dalam dua indikator, yaitu frekuensi penggunaan dan rekomendasi konsumen.

Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 90,3 persen responden tercatat telah aktif menggunakan layanan dompet digital selama lebih dari dua tahun.

ShopeePay memimpin sebagai dompet digital yang paling sering digunakan dengan persentase 40 persen, disusul GoPay 34,3 persen, DANA 15,3 persen, dan OVO 1,8 persen.

Pada indikator rekomendasi konsumen, ShopeePay kembali menempati posisi teratas dengan 38,0 persen, diikuti GoPay 35,5 persen, DANA 13,8 persen, LinkAja 2,5 persen, serta OVO 1,8 persen.

Chief Marketing Officer MCorp Yosanova Savitry menjelaskan hasil riset ini menunjukkan semakin eratnya penggunaan dompet digital dalam kehidupan sehari-hari dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang.

Yosanova menambahkan kemudahan dan kecepatan transaksi tetap menjadi faktor penting, tetapi konsumen kini juga mengharapkan fleksibilitas layanan serta manfaat finansial nyata yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Konsisten menghadirkan pengalaman transaksi yang relevan, mudah diakses, dan menguntungkan menjadi kunci untuk tetap kompetitif sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen,” kata Yosanova dalam konferensi daring, Jumat (23/10).

Riset tersebut juga mengungkap pembayaran melalui QRIS menjadi fitur dompet digital yang paling sering digunakan responden sebesar 85,3 persen, melampaui transfer uang (77,3 persen), belanja daring (70,8 persen), dan pembelian produk digital (69,0 persen).