JPNN.com » Nasional » Humaniora » Riset Media Promosi Online Sebut Purbaya dan AHY Sebagai Tokoh Paling Disorot

Riset Media Promosi Online Sebut Purbaya dan AHY Sebagai Tokoh Paling Disorot

Riset Media Promosi Online Sebut Purbaya dan AHY Sebagai Tokoh Paling Disorot
Owner RajaKomen Dr. Tonton Taufik Rachman, ST, MBA. Foto: dok. pri

jpnn.com, JAKARTA - PT Media Promosi Online merilis hasil riset pemantauan media selama satu bulan terakhir terhadap sejumlah tokoh kementerian yang paling banyak mendapat sorotan publik.

Riset ini dipimpin oleh Dr. Tonton Taufik Rachman, ST, MBA, dengan tujuan memetakan tingkat eksposur dan persepsi publik terhadap para pejabat di media sosial maupun media nasional.

Hasil riset menunjukkan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi teratas dengan jumlah penyebutan (mention) tertinggi mencapai 65.667 kali, sebagian besar berasal dari media sosial.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menonjol dengan sentimen positif tertinggi, yaitu hampir 59% dari total perbincangan yang terpantau.

Sebaliknya, Aris Marsudiyanto tercatat memiliki eksposur paling rendah, hanya tiga penyebutan di media nasional dan total 81 kali jika digabung dengan media sosial.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam tingkat perhatian publik terhadap tokoh-tokoh kementerian.

Menurut Dr. Tonton, kehadiran figur publik di ruang digital tidak lagi bisa dianggap sekadar formalitas.

“Popularitas di media adalah indikator penting dalam membangun persepsi publik. Tokoh yang jarang diliput perlu lebih proaktif membuka akses informasi kepada media agar tidak tertinggal dalam pembentukan opini publik,” ujarnya.

PT Media Promosi Online merilis hasil riset media sebulan terakhir, menempatkan Purbaya dan AHY sebagai tokoh paling disorot publik.

