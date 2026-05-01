Riset Oxford Ungkap Tembakau Alternatif Jadi Solusi Efektif Berhenti Merokok

jpnn.com, JAKARTA - Riset terbaru dari Universitas Oxford, Inggris, mengungkapkan produk tembakau alternatif diklaim memiliki potensi efektivitas yang lebih tinggi untuk membantu perokok lepas dari kebiasaan lama dibandingkan metode konvensional seperti terapi pengganti nikotin (koyo atau permen karet).

Salah satu pilihan yang kini makin dilirik adalah penggunaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, hingga kantong nikotin.

"Hasil berbagai meta-analisis yang kami pelajari menunjukkan secara jelas dan konsisten bahwa produk tembakau alternatif efektif membantu orang beralih dari kebiasaan merokok," kata Peneliti Senior Departemen Ilmu Kesehatan Perawatan Primer Nuffield Universitas Oxford, Dr. Angela Difeng Wu, dikutip Jumat (1/5).

Dalam riset berjudul “Electronic cigarettes for smoking cessation: An overview of systematic reviews and evidence and gap map” yang dirilis Maret 2026, terungkap bahwa cara alternatif ini membantu mengurangi kebiasaan merokok secara perlahan.

Metode ini dinilai lebih "manusiawi" karena perpindahan dirasakan lebih mudah.

Selain itu, produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah karena menghasilkan aerosol atau uap, bukan asap yang mengandung tar berbahaya.

Senada dengan riset tersebut, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan menegaskan bahwa kunci utama dari transisi ini adalah konsistensi.

"Keberhasilan proses beralih ini pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh produk yang digunakan, tetapi sangat bergantung pada konsistensi individu dalam mengubah kebiasaan," kata Paido.