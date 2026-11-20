jpnn.com, JAKARTA - Perguruan tinggi berperan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset.

Namun, upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan penelitian yang berdampak bagi pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Katiman mengatakan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan mencetak lulusan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta dan motor penggerak inovasi.

Hal itu diungkapkan Katiman dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” yang diselenggarakan Katadata, didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Friedrich-Ebert-Stiftung, dan Yayasan Bicara Data Indonesia, Kamis (19/11) di Jakarta.

“Semua pihak harus bekerja sama menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan untuk berusaha,” ujar Katiman.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025.

Angka tersebut menunjukkan pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin lulusan terserap di pasar kerja.

Tantangan serupa juga terlihat dalam pengembangan riset nasional. Publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat belanja riset nasional pada 2024 mencapai Rp 50,27 triliun atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).