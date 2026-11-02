Riset Populix Membedah Selera Anak Muda Menengah ke Atas soal Mobil
jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif tanah air belakangan ini menunjukkan gairah yang positif, terutama di segmen mobil listrik murni (BEV).
Di balik pertumbuhan itu, ada dinamika menarik dari sudut pandang konsumen—khususnya generasi milenial dan Gen Z yang kini menguasai hampir separuh populasi Indonesia.
Melihat pergeseran tren tersebut, Populix merilis studi terbaru bertajuk “Decoding Indonesia’s Upper Middle MZs Consumer Signals in the Passenger Car Market”.
Riset itu membedah preferensi 800 pemilik kendaraan pribadi dari kalangan menengah ke atas yang membeli mobil dalam lima tahun terakhir. Dalam keseharian, mobil masih menjadi tulang punggung mobilitas mereka.
Kendati mobil bermesin konvensional masih mendominasi, angin perubahan makin terasa.
Tren kendaraan ramah lingkungan kini bukan lagi sekadar wacana gaya hidup, melainkan sudah masuk ke dalam daftar belanja nyata mereka.
Segmen Menengah Atas dan Ambisi Tambah Mobil
Menariknya, sekitar enam dari sepuluh orang yang berniat membeli mobil dalam satu tahun ke depan berencana menjadikannya sebagai kendaraan tambahan.
Riset Populix membedah preferensi 800 pemilik kendaraan pribadi dari kalangan menengah ke atas yang membeli mobil terutama BEV dalam lima tahun terakhir.
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