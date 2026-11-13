Riset Tech for Finance Outlook 2027 Petakan Kesiapan AI di Sektor Keuangan Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Kiantara Group merilis laporan prospek dan matriks independen perdana 'Tech for Finance Outlook (TFO) 2027', mengenai adopsi teknologi serta kecerdasan artifisial (AI) di sektor jasa keuangan Indonesia.
Laporan memetakan kesiapan, dampak, serta arah tujuh area teknologi menjelang 2027, yakni infrastruktur TI, keamanan siber, integrasi, operasi TI, platform aplikasi, data, dan AI.
Temuan tersebut dirancang sebagai acuan bagi tim internal di bank, perusahaan asuransi, dan fintech untuk mengevaluasi teknologi yang sudah teruji.
Selain itu, laporan juga membantu memetakan teknologi yang belum diterapkan secara optimal, sekaligus menentukan arah belanja teknologi pada tahun depan.
Hasil survei TFO 2027 terhadap 161 pimpinan teknologi industri keuangan yang dilengkapi wawancara mendalam dengan pemimpin dari 10 institusi, menunjukkan tingginya optimisme pelaku industri meski dibarengi langkah yang berhati-hati.
Institusi yang diwawancarai meliputi bank BUMN, bank swasta, bank syariah, bank pembangunan daerah, bank digital, asuransi, hingga fintech.
Sebanyak 80 persen responden menyatakan optimistis menghadapi perubahan teknologi pada 2027, tetapi hanya 32 persen yang memperkirakan terjadinya perubahan besar.
Di sisi lain, hanya 30 persen responden yang menilai institusinya saat ini sudah berada di garis depan adopsi teknologi.
Kiantara Group merilis laporan prospek dan matriks independen perdana TFO 2027 mengenai adopsi teknologi serta kecerdasan artifisial (AI) di sektor keuangan.
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