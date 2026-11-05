Riset Zurich: Resilience Pekerja Pengaruhi Kinerja Lebih Baik Ketimbang Faktor Gaji

jpnn.com - JAKARTA - Studi global terbaru dari Zurich bertajuk The Resilient Workforce menemukan 88 persen pekerja dengan tingkat resilience atau ketahanan tertinggi berkinerja yang baik atau sangat baik.

Angka ini hampir dua kali lipat dibanding kelompok pekerja dengan tingkat resilience terendah yang hanya mencapai 44 persen.

Temuan tersebut diungkap dalam perayaan momen 35 tahun kehadiran Zurich Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Hasil riset Zurich juga menegaskan keterkaitan antara resilience dan kinerja pekerja tercatat lebih kuat dibandingkan faktor pendapatan.

Country Manager Zurich Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Edhi Tjahja Negara mengungkapkan bahwa kebutuhan perlindungan tenaga kerja di Tanah Air saat ini terus mengalami perkembangan.

Menurut dia, perusahaan kini tidak hanya menghadapi risiko bisnis yang makin kompleks, tetapi juga tantangan dalam menjaga kesehatan, keterlibatan, serta produktivitas pekerja.

"Oleh karena itu, membangun workforce resilience bukan lagi sekadar inisiatif sumber daya manusia, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang,” ujar Edhi.

Studi tersebut menyoroti resilience dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, keamanan finansial, hingga kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital.