Riset Zurich Ungkap 88 Persen Pekerja Tangguh Punya Kinerja Baik, Ini Rahasianya

jpnn.com - Zurich Indonesia menyoroti pentingnya ketahanan diri atau resilience dalam meningkatkan produktivitas pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi, dan tantangan kesehatan.

Berdasarkan studi global Zurich bertajuk The Resilient Workforce, sebanyak 88 persen pekerja dengan tingkat ketahanan diri tertinggi melaporkan kinerja baik atau sangat baik. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan pekerja dengan tingkat ketahanan diri terendah yang hanya mencapai 44 persen.

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara ketahanan diri dan kinerja pekerja lebih kuat dibandingkan faktor pendapatan.

Country Manager Zurich Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Edhi Tjahja Negara mengatakan perusahaan perlu menjadikan ketahanan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Menurutnya, perusahaan kini tidak hanya menghadapi risiko bisnis yang makin kompleks, tetapi juga tantangan dalam menjaga kesehatan dan produktivitas karyawan.

"Selama 35 tahun hadir di Indonesia, kami melihat bahwa kebutuhan perlindungan terus berkembang," ujar Edhi dalam keterangannya dikutip Rabu (4/11).

Baca Juga: Karier Jenderal Listyo Sigit Eks Kapolri Pilihan Jokowi Berakhir Pahit

Dia menegaskan membangun ketahanan tenaga kerja bukan lagi sekadar tanggung jawab divisi sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, membangun workforce resilience bukan lagi sekadar inisiatif sumber daya manusia, melainkan bagian dari strategi bisnis jangka panjang," tegasnya.

Temuan riset tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam perayaan 35 tahun kehadiran Zurich Indonesia yang melibatkan pakar penelitian, kesehatan, dan teknologi kesehatan.