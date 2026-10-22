Risiko Keuangan Digital Meningkat, Indodax Ingatkan Pentingnya Melakukan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lima insiden yang melibatkan ekosistem aset keuangan digital dan kripto sepanjang Agustus–September 2026.
Perkembangan tersebut memperkuat pentingnya ketahanan siber, tata kelola, serta kewaspadaan pengguna dalam menghadapi berbagai risiko di tengah pertumbuhan layanan keuangan digital.
Chief Marketing Officer INDODAX Aloysia Dian mengatakan keamanan pengguna layanan keuangan digital perlu didukung oleh ketahanan sistem sekaligus kebiasaan digital yang baik.
“Keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pengguna mengenali modus penipuan dan memverifikasi setiap informasi yang diterima. Pelaku social engineering dapat memanfaatkan kepanikan, rasa urgensi, atau menyamar sebagai Customer Support untuk memperoleh data sensitif pengguna,” ujarnya.
Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah pihak yang mengatasnamakan Customer Support INDODAX melalui nomor, akun media sosial, email, atau situs tidak resmi.
INDODAX tidak menyediakan layanan Customer Support melalui WhatsApp, meski platform tersebut dapat digunakan sebagai media pengiriman kode OTP pada proses autentikasi tertentu.
Customer Support resmi INDODAX juga menegaskan tidak pernah meminta kata sandi, PIN, kode OTP, recovery code maupun informasi keamanan akun lainnya.
Aloysia menjelaskan pengguna sebaiknya tidak langsung memercayai nomor atau akun yang ditemukan melalui mesin pencari, pesan pribadi, maupun situs pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
INDODAX mengimbau pengguna menjaga kerahasiaan data akun, memeriksa kembali sumber informasi, dan hanya menggunakan kanal resmi ketika membutuhkan bantuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Dugaan Penipuan Timothy Ronald Dihentikan, Polisi Beri Penjelasan
- Upbit Ajak Investor Kedepankan Pemahaman dan Manajemen Risiko Pasar Kripto
- Bitget Luncurkan Akun Demo CFD, Fasilitasi Uji Strategi Trading Tanpa Risiko
- INDODAX Bahas Tren Kripto dan Web3 Global di TOKEN2049 Singapore 2026
- Pintu VIP Private Banjir Hadiah Ratusan Juta, Dari Paket Liburan Hingga iPhone Duo
- Raih Valuasi 25 Miliar Dolar AS, OKX Kantongi Investasi Strategis dari Circle hingga Ripple