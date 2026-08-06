Risiko Kredit Macet Meningkat, OJK Wajib Pasang Kuda-Kuda

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta menyiapkan langkah mitigasi terhadap meningkatnya risiko kredit macet atau 90 Days Past Due (TWP90) pada industri pinjaman daring (pindar).

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana menyampaikan permintaan tersebut menyusul data OJK yang menunjukkan bahwa secara agregat tingkat TWP90 industri pindar hingga Mei 2026 masih berada di atas ambang batas 4 persen.

OJK bahkan mencatat terdapat 18 penyelenggara pinjaman daring yang memiliki tingkat TWP90 di atas 5 persen.

Menurut Elvi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa penguatan tata kelola dan manajemen risiko di industri pinjaman daring tidak boleh ditunda.

"Perlu langkah mitigasi yang lebih kuat dari OJK agar risiko kredit macet tidak makin besar dan berdampak pada stabilitas industri pembiayaan digital maupun perlindungan konsumen," ujar Elvi.

Dia menilai OJK perlu memastikan seluruh penyelenggara pinjaman daring menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) secara konsisten dalam setiap tahapan penyaluran pembiayaan.

Selain itu, Elvi menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen risiko agar setiap penyelenggara mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi gagal bayar sejak awal.

“Penyelenggara tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran pinjaman, tetapi juga wajib menjaga kualitas portofolio pembiayaan," tegasnya.