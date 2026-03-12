menu
Rismon Sudah Lama Akui Ijazah Jokowi Asli, tetapi Terjebak Permainan Roy Suryo

Rismon Sudah Lama Akui Ijazah Jokowi Asli, tetapi Terjebak Permainan Roy Suryo

Rismon Sudah Lama Akui Ijazah Jokowi Asli, tetapi Terjebak Permainan Roy Suryo
Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu. Foto: Ilham Kausar/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi, buka suara terkait permintaan maaf dan pengajuan restorative justice (RJ) dari salah satu tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rismon Sianipar.

Terkait pengajuan RJ Rismon Sianipar, Dian Sandi mengatakan semua itu tergantung keputusan Jokowi.

"Saya sebenarnya sayangkan ada kasus seperti ini, kita ini sebagai sesama anak Bangsa ikut prihatin, apalagi jika nanti sampai ada yang akan ditahan," kata Dian Sandi kepada JPNN.com, Kamis (12/3).

Dia juga mengomentari pernyataan Rismon yang menyebutkan ijazah Jokowi yang diunggah dirinya asli.

"Dari awal sekali Pak Rismon itu sudah mengakui di depan saya bahwa ijazah itu asli. Dia hanya terjebak permainan Roy Suryo dkk," lanjutnya.

Dian Sandi juga meyakini Rismon Sianipar pasti akan dimaafkan oleh Jokowi terkait perkara tersebut.

"Pasti dimaafkan. Jika proses hukum jalan terus dan kalaupun tidak untuk RJ, setidaknya untuk meringankan," jelasnya.

Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar menyampaikan klarifikasi mengejutkan terkait hasil penelitiannya selama ini.

