Risto Mitrevski Siap Jadi Apa Saja untuk Persebaya Surabaya
jpnn.com - Risto Mitrevski memiliki satu sikap yang membuatnya siap menjalankan tugas apa pun bersama Persebaya Surabaya.
Bermain sebagai gelandang bertahan dalam dua pertandingan pertama Super League tidak membuat Risto keberatan.
Sosok yang terbiasa mengawal lini belakang itu bahkan siap menjalankan tugas yang jauh berbeda dari posisi naturalnya.
Risto menilai kebutuhan tim harus menjadi prioritas. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan instruksi apa pun yang diberikan pelatih.
"Saya akan mengikuti keputusan pelatih. Jika tim membutuhkan saya di posisi tertentu, termasuk sebagai penyerang atau wing-back, saya siap menjalankannya dan memberikan kemampuan terbaik," ucap pemain asal Makedonia Utara itu.
Persebaya Menjamu Persebaya
Persebaya akan menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026).
Risto meminta rekan-rekannya tidak menjadikan status lawan sebagai tim promosi sebagai alasan untuk lengah.
"Di kompetisi ini tidak ada laga yang bisa dianggap ringan. Setiap lawan punya kualitas dan motivasi sendiri, apalagi ketika bermain menghadapi Persebaya di GBT," tambahnya.
Risto Mitrevski memiliki satu sikap yang membuatnya siap menjalankan tugas apa pun bersama Persebaya Surabaya.
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