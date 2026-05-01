Risty Rustarto Serahkan Estafet Kepemimpinan PERPINA DKI ke Juliana Sofia Damu

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Pemimpin Indonesia (PERPINA) DKI Jakarta sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) 2026.

Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan baru.

Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD PERPINA DKI Jakarta periode 2024–2026, Risty Rustarto, serta dihadiri Ketua Umum DPP PERPINA, Veve Safitri.

Sebanyak enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, hadir memberikan suara dalam forum yang mengusung semangat musyawarah mufakat tersebut.

Hasilnya, Juliana Sofia Damu resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PERPINA DKI Jakarta periode 2026–2028, melanjutkan estafet kepemimpinan dari Risty Rustarto.

Dalam sambutannya, Risty Rustarto menegaskan bahwa regenerasi kepengurusan adalah kunci organisasi yang sehat. Menurutnya, perempuan harus berani memberikan ruang bagi pemimpin baru untuk berkembang.

"Setiap dua tahun sekali kita wajib melakukan regenerasi kepengurusan, terutama untuk pemimpin perempuan. Kita tidak bisa terus bertahan memimpin, karena itu berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain," kata Risty dikutip JPNN.com, Jumat (1/5).

Sosok yang dikenal vokal dalam pemberdayaan perempuan ini menyebut perempuan Indonesia bukan sekadar pelengkap. Ia menilai perempuan adalah tiang utama, baik dalam keluarga maupun negara.