Ritel Erafone, Redmi Note 17 Pro 5G Beri Kejutan untuk Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Setelah diperkenalkan sebagai bagian dari generasi terbaru Redmi Note Series, Redmi Note 17 Pro 5G kini menghadirkan penawaran khusus bagi konsumen yang ingin mendapatkan smartphone dengan performa, daya tahan baterai, dan pengalaman hiburan maksimal.

Memasuki periode first sale, Redmi Note 17 Pro 5G tersedia dengan harga spesial serta Redmi Watch 5 Active sebagai hadiah gratis, yang dapat diperoleh melalui jaringan ritel erafone.

Lewat varian 6GB+256GB, Redmi Note 17 Pro 5G menawarkan baterai berkapasitas 8.340mAh yang didukung 67W HyperCharge, memberikan daya tahan lebih dari dua hari untuk mendukung aktivitas pengguna sepanjang hari.

Perangkat itu juga membawa layar 6,83 inci 1.5K CrystalRes AMOLED yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual yang nyaman, baik untuk menikmati konten maupun menjalankan berbagai aktivitas harian.

“Redmi Note 17 Pro 5G kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone dengan daya tahan panjang, performa yang dapat diandalkan, sekaligus pengalaman penggunaan yang lengkap. Melalui penawaran first sale ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan Redmi Note 17 Pro 5G bersama Redmi Watch 5 Active sebagai bagian dari pengalaman ekosistem Redmi,” ungkap Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia dalam keterangan resmi.

Untuk periode 25 September–15 Oktober 2026, konsumen dapat memperoleh Redmi Note 17 Pro 5G 6GB+256GB dengan harga Rp5.299.000, dari harga normal Rp5.699.000.

Penawaran ini memberikan diskon Rp400.000 sekaligus gratis Redmi Watch 5 Active, sehingga konsumen dapat melengkapi pengalaman penggunaan smartphone dengan perangkat wearable untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Sebelum periode first sale dimulai, konsumen juga dapat menikmati penawaran khusus melalui program pre-order pada 16–24 September 2026.