Ritel Lesu, Star Maju Sentosa Rebranding Jadi Joysparks Group hingga Agresif Ekspansi

jpnn.com, JAKARTA - PT Star Maju Sentosa memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.

Rebranding ini mencerminkan transformasi perusahaan dari pengelola merek menjadi pengembang ekosistem ritel yang saling terintegrasi.

Finance Director Joysparks Group, Deddy Wongso menyatakan identitas baru ini merepresentasikan perjalanan sekaligus arah pertumbuhan perusahaan ke depan.

“Joysparks Group lahir dari perjalanan perusahaan yang terus berkembang,” kata Deddy Wongso di BSD, Tangerang, baru-baru ini.

Transformasi ini menjadi respons perusahaan terhadap perubahan perilaku konsumen yang kini menjadikan pusat perbelanjaan sebagai destinasi gaya hidup.

Deddy menjelaskan dalam lanskap industri yang kompetitif, pengalaman pelanggan menjadi faktor pembeda yang semakin penting.

“Hari ini kami tidak lagi hanya mengelola satu atau dua brand, tetapi membangun sebuah ekosistem ritel yang saling melengkapi,” imbuhnya.

Kehadiran Joysparks Group juga menjadi strategi perusahaan dalam menghadapi kondisi industri ritel yang cukup dinamis.