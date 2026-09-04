Rivalitas Hino Ranger dengan Fuso Fighter Memasuki Babak Baru

jpnn.com - Rivalitas panjang antara Hino Ranger dan Mitsubishi Fuso Fighter di ranah truk medium-duty memasuki babak baru.

Dua nama besar yang biasanya saling sikut di jalur logistik itu kini resmi "satu atap" dan berbagi platform di bawah Archion Corporation.

Archion adalah perusahaan induk hasil kongsi Toyota dan Daimler Truck yang resmi beroperasi sejak 1 April 2026.

Dua pemain jalanan itu kini duduk di satu dapur pengembangan lewat strategi Integrated Platform.

Artinya, masing-masing truk memiliki rahasia yang sama: teknologi dasar, komponen utama, hingga efisiensi rantai pasok.

Langkah itu diambil demi memangkas waktu riset dan melahirkan inovasi baru dengan lebih lincah.

Meski begitu, perusahaan memastikan Fuso tidak akan kehilangan karakternya, begitu pun sebaliknya untuk Hino.

Archion menegaskan bahwa integrasi hanya terjadi di balik layar.