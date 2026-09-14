Rivalitas Panas Persija vs Persib Berakhir Kondusif, I League Sorot 32 Pekan ke Depan

jpnn.com - Laga panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026), berakhir dengan catatan positif. Selain menyajikan persaingan sengit di atas lapangan, pertandingan yang dihadiri lebih dari 58 ribu penonton itu juga berlangsung kondusif.

Situasi tersebut mendapat perhatian dari Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra. Dia menyambut positif jalannya pertandingan yang menjadi salah satu laga dengan perhatian terbesar pada awal Super League 2026/2027.

Menurut Asep, pertandingan Persija kontra Persib membuktikan laga dengan rivalitas tinggi tetap dapat digelar dalam atmosfer yang aman dan meriah.

"Super League sudah berjalan satu pekan setengah. Kalau tadi secara khusus, laga kemarin Persija lawan Persib, ya kami bersyukur juga kami bisa, akhirnya satu pertandingan yang menjadi perhatian banyak pihak," ujar Asep saat menjadi pembicara dalam Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2026).

Laga tersebut juga memiliki nilai khusus bagi Persija. Setelah sekitar tujuh tahun, Macan Kemayoran akhirnya kembali menjamu Persib di Jakarta.

Momentum itu semakin spesial karena Persija berhasil mengamankan kemenangan 2-1 di hadapan puluhan ribu pendukungnya.

Asep menilai kehadiran lebih dari 58 ribu penonton membuat atmosfer pertandingan semakin hidup.

"Tapi, dalam konteks yang lebih luas, kami lihat jalannya pertandingan memang sangatlah kompetitif secara permainan. Penyelenggaraan saya pikir juga kehadiran 58.000 lebih penonton di SUGBK menunjukkan atmosfer yang luar biasa," tuturnya.