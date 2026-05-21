Rivan dan Nizar Undur Diri, PBVSI Berikan Tekanan untuk Sergio Veloso

jpnn.com, JAKARTA - PBVSI telah menerima surat pengunduran diri Rivan Nurmulki dan Nizar Julfikar dari pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia.

Wakabid Binpres PBVSI Loudry Maspaitella mengungkapkan bahwa keduanya sudah menyampaikan langsung kepada Ketum Imam Sudjarwo yang kali ini memanggil langsung para pemain.

PBVSI kini memberikan tugas kepada Sergio Veloso untuk menyusun skenario terbaik seusai mundurnya Nizar dan Rivan.

Keduanya masih dianggap terbaik di Tanah Air sehingga tenaganya seharusnya masih dibutuhkan oleh Timnas Voli Putra Indonesia.

“Sekarang saya tinggal Sergio Veloso untuk bisa memaksimalkan yang ada. Saya berharap pemain yang datang bisa mengisi peran yang ditinggalkan,” ungkap Loudry saat dihubungi JPNN.com.

Nizar Julfikar kembali mendapatkan panggilan dari PBVSI seusai tampil gemilang pada ajang AVC Champions League 2026 bersama Jakarta Bhayangkara Presisi.

Pevoli kelahiran 9 Desember 1994 itu bersinar sepanjang turnamen dengan mengantarkan tim milik Kepolisian RI tersebut menjadi juara ajang antarklub Asia itu.

Nantinya posisi Nizar bakal diisi oleh rekan satu timnya di Bhayangkara Presisi yaitu Alfin Daniel Pratama.