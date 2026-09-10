Riwayat Cedera Ivan Mamut Tak Buat Manajemen Persija Ragu untuk Merekrut

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akhirnya mendatangkan pemain asing Ivan Mamut saat menatap laga pekan kedua Super League 2026/27 melawan Persib Bandung.

Pemain kelahiran 30 April 1997 itu resmi didatangkan manajemen Macan Kemayoran dari NK Varazdin di Liga Kroasia.

Penggemar Persija Jakarta sejatinya senang manajemen akhirnya mau merogoh kocek lebih dalam mendatangkan striker bertinggi badan 192 cm itu.

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Rasa khawatir muncul setelah melihat riwayat cedera Mamut pernah achilles tendon pada 2024 saat merumput bersama Terengganu FC di Liga Malaysia.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko sendiri optimistis dengan kehadiran Ivan Mamut.

Terlebih kehadiran pemain berusia 29 tahun itu akan menambah daya gedor seusai sebelumnya Persija memiliki Alexander Jeremejeff (Swedia).

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“Hadirnya Ivan Mamut adalah langkah kami dalam menambah kekuatan di barisan depan. Kami berharap kehadirannya dapat memberikan opsi dan kontribusi yang lebih besar bagi tim,” ujar Ardhi.

Ivan Mamut sudah bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong di Sawangan, Depok, Kamis (10/9)