Riza Patria Menyinggung soal Pihak yang Nyinyir Selalu Menyalahkan Pemerintah

jpnn.com - BEIJING - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan kritik terhadap program-program pemerintah merupakan bagian dari demokrasi.

Dia mengatakan, setiap program pasti ada kekurangannya, termasuk soal pedesaan.

"Setiap program itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang penting ada alasannya. Kita masih demokratis, masih terus belajar, masih banyak yang juga belum bisa menerima, banyak juga yang masih nyinyir, itu bagian dari demokrasi kita," kata Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu (27/5).

Riza menyampaikan hal tersebut dalam sela-sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD) yang digagas pemerintah China.

"Tentu para pemimpin, termasuk Presiden Prabowo memahami karakter masyarakat kita. Kami tidak ingin menyalahkan mereka, kami ajak mereka ikut memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, membangun bangsa," katanya.

Ke depannya, kata dia, semua pihak termasuk orang-orang yang mengkritik program pemerintah diberi kesempatan untuk ikut membangun.

"Semua yang selama ini nyinyir mungkin, menyalahkan pemerintah, kita (pemerintah) beri kesempatan untuk terlibat aktif membangun Indonesia. Dengan cara, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Kalau setiap tokoh nanti memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, maka desa akan maju, pada akhirnya Indonesia akan maju," kata Riza.

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program pengentasan kemiskinan yaitu pertama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dimulai pada 16 Mei 2026 dengan peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP.