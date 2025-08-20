menu
Rizki Briandana Resmi Bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi UMB, Berikut Pidato Pengukuhannya

Rizki Briandana Resmi Bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi UMB, Berikut Pidato Pengukuhannya
Prof. Rizki Briandana, M.Comm, Ph.D menyampaikan pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Auditorium Lantai 7 Gedung Tower UMB, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025). Prof Rizki Briandana menyampaikan pidato berjudul "Reimagining the Nation: Etnografi Komunikasi dan Networked Nationalism untuk Keberlanjutan Ruang Batas Indonesia”. Foto: YouTube Mercu TV Official

jpnn.com, JAKARTA - Rizki Briandana secara resmi bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Upacara pengukuhan Profesor Rizki Briandana berlangsung di Auditorium Lantai 7 Gedung Tower, UMB, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025).

Pada acara yang sama, juga berlangsung pengukuhan Prof. Herry Agung Prabowo, M.Sc, Ph.D dalam bidang Ilmu-Ilmu Lean Manufacturing Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.

Pada upacara pengukuhan ini hadir Rektor UNB Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng, para Senat Universitas Mercu Buana, perwakilan Yayasan Menara Bhakti, para dosen dan alumni Program Magister Ilmu Komunikasi UMB.

Adapun dosen Program Magister Ilmu Komunikasi UMB yang hadir di antaranya Prof. Dr. Ahmad Mulyana, Dr. Heri Budianto, Dr. Afdal Makkuraga, dan Dr. Achmad Jamil.

Prof Rizki Briandana menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (2003-2007) dan meraih Sarjana Ilmu Komunikasi (Broadcasting).

Rizki Briandana Resmi Bergelar Profesor Bidang Media dan Komunikasi UMB, Berikut Pidato Pengukuhannya

Alumnus Program Magister Ilmu Komunikasi UMB Abdul Haris (kiri) dan Friederich Batari berfoto bersama Prof Rizki Briandana, S.Sos, M.Comm, Ph,Ph.D seusai upacara pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi UMB di Auditorium Lantai 7 Gedung Tower UMB, Selasa (19/8/2025). Foto: Source for JPNN.com 

