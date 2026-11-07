Rizki Faisal: Pelarangan Total Vape Perlu Dibahas secara Objektif

jpnn.com, BATAM - Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menggelar Sarasehan Kemitraan Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/11). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?”

Sarasehan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas fenomena penggunaan rokok elektronik atau vape yang semakin menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait aspek kesehatan, perlindungan generasi muda, potensi penyalahgunaan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam sambutannya, Rizki Faisal menegaskan bahwa wacana pelarangan total vape perlu dibahas secara terbuka dan objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

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“Pembahasan mengenai pelarangan total vape tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu sudut pandang. Kita perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta efektivitas pengawasan pemerintah,” ujar Rizki.

Ia mengatakan, sarasehan tersebut bukan sekadar forum untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga menjadi sarana menyerap aspirasi dan memperoleh masukan langsung dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Rizki juga membuka ruang bagi berbagai pandangan, baik dari pihak yang mendukung pelarangan total vape maupun pihak yang menilai pengendalian melalui regulasi lebih ketat masih dapat menjadi alternatif kebijakan.

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“Perbedaan pendapat bukanlah hambatan. Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik,” demikian tegas legislator Partai Golkar dari Dapil Kepulauan Riau tersebut.

Menurutnya, diskusi yang konstruktif diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus memberikan kepastian hukum dan memperhatikan tanggung jawab sosial dunia usaha.