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Rizky Febian Ungkap Peran Ci Wanda di Balik Kejutan untuk Mahalini

Rizky Febian Ungkap Peran Ci Wanda di Balik Kejutan untuk Mahalini
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Pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian memberikan kejutan kepada istrinya, Mahalini, di hari anniversary pernikahan mereka. Kejutan tersebut berupa cincin berlian yang telah dipersiapkan secara diam-diam.

Kejutan itu diberikan saat Rizky dan Mahalini menghadiri grand opening butik Wanda House of Jewels di Plaza Indonesia.

Rizky mengatakan, dirinya sengaja memesan cincin tersebut tanpa sepengetahuan Mahalini. 

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Sebelumnya, Mahalini memang sempat mengungkapkan keinginannya untuk memiliki cincin custom.

Dia pun berdiskusi dengan Wanda Ponika, owner Wanda House of Jewels, terkait keinginan sang istri.

"Aku bilang, 'Ci, biarkan yang cincin berlian custom-nya Lini, aku yang handle saja," kata Rizky Febian kepada awak media, baru-baru ini.

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Rizky mengaku cincin tersebut sebenarnya sudah selesai dibuat beberapa hari sebelum acara.

Namun, dia sengaja menyimpannya agar bisa diberikan sebagai kejutan pada hari anniversary mereka.

Rizky Febian mengungkap peran Wanda Ponika dalam menyiapkan berbagai kejutan untuk istrinya, Mahalini.

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