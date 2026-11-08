menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Rizky Ridho Beberkan Cerita di Balik Batalnya Laga Timnas Indonesia vs Yordania

Rizky Ridho Beberkan Cerita di Balik Batalnya Laga Timnas Indonesia vs Yordania

Rizky Ridho Beberkan Cerita di Balik Batalnya Laga Timnas Indonesia vs Yordania
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rizky Ridho saat bersaragam Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Timnas Indonesia batal bertandang ke Yordania pada FIFA Matchday November 2026 ternyata bukan tanpa alasan.

Bek Persija Jakarta Rizky Ridho membeberkan cerita di balik gagalnya agenda uji coba Skuad Garuda, yang sempat direncanakan berlangsung di Amman.

Persoalan keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah pemain merasa keberatan jika harus bertanding di Yordania.

Baca Juga:

Kekhawatiran tersebut muncul setelah para pemain mengikuti perkembangan situasi konflik di kawasan tersebut.

Ridho mengungkapkan persoalan ini sebelumnya dibahas secara internal oleh para pemain, melalui grup khusus yang beranggotakan tujuh orang. 

Mereka merupakan bagian dari leadership group Timnas Indonesia yang menjadi jembatan komunikasi antara pemain dan tim pelatih.

Baca Juga:

Melalui grup tersebut, para pemain mendapatkan informasi mengenai agenda tim nasional, termasuk rencana pertandingan yang disiapkan pelatih John Herdman.

"Mengenai tidak adanya jadwal pertandingan uji coba, sebelumnya kami sudah berkomunikasi seperti yang pernah saya sampaikan," kata Ridho kepada awak media.

Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan cerita di balik batalnya laga FIFA matchday lawan Yordania. Para pemain khawatir dengan kondisi di Timur Tengah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co