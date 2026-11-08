Rizky Ridho Beberkan Cerita di Balik Batalnya Laga Timnas Indonesia vs Yordania

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Timnas Indonesia batal bertandang ke Yordania pada FIFA Matchday November 2026 ternyata bukan tanpa alasan.

Bek Persija Jakarta Rizky Ridho membeberkan cerita di balik gagalnya agenda uji coba Skuad Garuda, yang sempat direncanakan berlangsung di Amman.

Persoalan keamanan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah pemain merasa keberatan jika harus bertanding di Yordania.

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Kekhawatiran tersebut muncul setelah para pemain mengikuti perkembangan situasi konflik di kawasan tersebut.

Ridho mengungkapkan persoalan ini sebelumnya dibahas secara internal oleh para pemain, melalui grup khusus yang beranggotakan tujuh orang.

Mereka merupakan bagian dari leadership group Timnas Indonesia yang menjadi jembatan komunikasi antara pemain dan tim pelatih.

Melalui grup tersebut, para pemain mendapatkan informasi mengenai agenda tim nasional, termasuk rencana pertandingan yang disiapkan pelatih John Herdman.

"Mengenai tidak adanya jadwal pertandingan uji coba, sebelumnya kami sudah berkomunikasi seperti yang pernah saya sampaikan," kata Ridho kepada awak media.