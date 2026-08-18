Rizky Ridho Digosipkan Dicoret, BTN Beri Jawaban Begini

jpnn.com - JAKARTA - Badan Tim Nasional (BTN) membantah informasi yang menyebut bek Tim Nasional Indonesia Rizky Ridho dicoret dari skuad Garuda untuk FIFA Asean Cup 2026.

Ketua BTN Sumardji memastikan bahwa belum ada keputusan final mengenai komposisi skuad Timnas Indonesia untuk turnamen yang akan berlangsung pada 23 September hingga 6 Oktober 2026 itu.

"Belum final. Kami (BTN dan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman) sedang diskusi nama-nama pemain yang akan dipanggil," kata Sumardji, Selasa (18/8).

Sumardji lantas mempertanyakan sumber informasi yang menyebut Rizky Ridho telah dicoret dari skuad Timnas Indonesia. "Sumber dari mana itu?" tanya Sumardji.

Spekulasi mengenai absennya Rizky Ridho sebelumnya mencuat setelah pengamat sepak bola Ronny Pangemanan atau Bung Ropan menyampaikan informasi tersebut melalui kanal miliknya di YouTube.

Bung Ropan menyebut Rizky Ridho tidak tercantum dalam 26 pemain yang diklaim telah dipilih John Herdman untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia menduga keputusan tersebut berkaitan dengan performa sang pemain pada Piala AFF 2026, terutama ketika menghadapi Vietnam dan Singapura.

Menurut dia, Herdman kemungkinan ingin memberikan waktu kepada Rizky Ridho untuk kembali fokus bersama klub, sebelum mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia pada periode berikutnya.