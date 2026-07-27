Rizky Ridho Dinilai Paling Layak Pimpin Timnas Indonesia, Begini Kata PSSI

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam.

Menjelang pertandingan tersebut, mulai muncul gambaran mengenai sosok yang berpeluang mengenakan ban kapten Skuad Garuda.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji memberi sinyal kuat bahwa bek Persija Jakarta Rizky Ridho akan dipercaya mengemban tugas tersebut.

"Ridho mungkin. Nanti akan kami umumkan," ujar Sumardji.

Peluang Ridho makin besar karena kapten utama Timnas Indonesia Jay Idzes dipastikan absen pada Piala AFF 2026.

Bek Sassuolo itu tidak mendapat izin dari klubnya lantaran turnamen tersebut berada di luar kalender resmi FIFA.

Selain Jay Idzes, sejumlah pemain diaspora seperti Kevin Diks, Maarten Paes, Emil Audero, Calvin Verdonk, Ole Romeny, hingga Nathan Tjoe-A-On juga tidak bergabung dengan alasan serupa.

Kondisi tersebut membuat pelatih John Herdman membutuhkan figur baru untuk memimpin tim di lapangan.